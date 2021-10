Marco Materrazzi s'en prend à Lilian Thuram

Lors du festival du sport de Trento (nord-est de l'Italie), le champion du Monde 1998 Lilian Thuram (140 sélections, avait pointé du doigt l'un des problèmes majeurs touchant le football italien depuis plusieurs années, qui est le racisme dans les stades de Serie A : « En Italie, c'est la même situation qu'il y a 25 ans, je vois beaucoup d'hypocrisie. Le racisme est un piège, une idéologie politique qui perdure parce qu'il y a des gens qui en profitent. Pour le vaincre, il faut briser les préjugés. (…) Dans le monde du football, il y a ces habitudes, les joueurs blancs et les entraîneurs blancs peuvent faire beaucoup. Si vous ne faites rien, cela signifie que vous acceptez un état de fait. Les joueurs doivent dire : oui, il y a du racisme en Italie. Et vous dites cela parce que vous aimez l'Italie et que vous voulez changer les choses. »

Des propos qui ont fait réagir un autre champion du Monde, cette fois-ci de 2006 : Marco Materazzi. L'ex-défenseur de la Squadra Azzurra (41 sélections, 2 buts) s'en est pris aux propos du recordman de sélections en Bleu dans ce même festival : «Je suis contre le racisme, mais Thuram n'a jamais quitté un stade quand ça chantait «Materazzi fils de p...». C'est de la discrimination, pour les blancs, pour les noirs et aussi pour les fils de p... »