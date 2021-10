Naples : Kalidou Koulibaly réagit aux insultes racistes reçues face à la Fiorentina

La suite après cette publicité

Lors de la victoire de Naples sur la pelouse de la Fiorentina (1-2), le défenseur central Kalidou Koulibaly a été victime d'insultes racistes en provenance des tribunes après le coup de sifflet final, tout comme ses coéquipiers Victor Osimhen et André-Frank Zambo-Anguissa. L'international sénégalais avait directement réagi en rentrant au vestiaire : « Tu as dit singe ? Viens ici et dis-le moi en face ! »

L'ancien Messin y a ensuite réagi sur ses réseaux sociaux : « Scimmia di merda, Putain de singe, Fucking monkey. Ils m'ont appelé comme ça. Ces personnes n'ont rien à voir avec le sport. Ils doivent être identifiés et tenus à l'écart des stades : pour toujours », a-t-il déclaré sur son compte Twitter ce lundi.