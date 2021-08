Real Madrid : Takefusa Kubo se rapproche d'un retour au RCD Majorque

Après avoir disputé les Jeux Olympiques de Tokyo avec la sélection japonaise, Takefusa Kubo (20 ans) va faire son retour au Real Madrid, mais ça ne durerait pas longtemps. En effet, selon Marca, l'international nippon (11 sélections) pourrait faire l'objet d'un quatrième prêt en quatre ans passées à la Maison Blanche. Deux clubs espagnols sont intéressés par le milieu offensif : le RCD Majorque, club qu'il a connu durant la saison 2019/2020, et la Real Sociedad. Kubo préfèrerait un retour dans les îles Baléares d'après le quotidien madrilène, mais il ne serait pas contre rejoindre la Real puisqu'il pourrait disputer la Ligue Europa.

Dans tous les cas, le Real Madrid ne pense pas pouvoir le garder cet été car il doit respecter le quota des joueurs extracommunautaires, limité à 3 en Liga mais ils sont 5 Merengue à avoir ce statut : en plus du Japonais, on compte le Gallois Gareth Bale (le Real pourrait faire une demande pour ne pas le considérer comme tel en raison du Brexit) et les Brésiliens Eder Militao, Rodrygo et Vinicius Jr, en pleine procédure de naturalisation mais il y a très peu de chances qu'il reçoive la nationalité espagnole avant l'inscription des joueurs pour la liste du championnat.