Coupe de France : suivez le tirage intégral des 32es de finale en direct !

Qui succèdera au Paris Saint-Germain, couronné lors de la précédente édition ? Ce lundi, au Parc des Princes, les affiches des 32es de finale de la Coupe de France, qui se joueront les 18 et 19 décembre prochains, vont, à ce titre, été déterminées par zones géographiques par six sportifs tricolores : Léa Khelifi, Romane Dicko, Vincent Gérard, Nedim Remili, Florence Masnada et Ophélie David.

Pour ce tirage, les 64 formations qualifiées (trois rencontres du huitième tour restent encore à disputer) ont, dans un premier temps, être réparties dans quatre groupes de seize équipes, et ce, pour limiter les déplacements. À noter, malgré tout, que les 20 clubs de Ligue 1, comme le convient la règle, ont été séparés à part égale dans les quatre groupes. Idem pour les douze derniers clubs de Ligue 2 encore en lice.

Ainsi, Lille se retrouve dans le même groupe (D) que le Paris Saint-Germain et que Valenciennes. Pour le RC Lens, l'épouvantail du groupe B est vraisemblablement l'Olympique Lyonnais. Amiens, placé dans le groupe A, se retrouve dans un groupe assez abordable pour ce qui est des équipes de Ligue 1. L'OM, l'ASM et Montpellier sont quant à eux dans le groupe C. Place désormais au tirage intégral de ces 32es de finale.

Le tirage intégral des 32es de finale de la Coupe de France

Groupe A

FC Girondins de Bordeaux (L1) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2) - AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

ESA Linas-Montlhéry (N3) - Angers SCO (L1)

Stade Rennais (L1) - FC Lorient (L1)

Quevilly-Rouen (L2) - Stade Lavallois (N)

Dinan-Léhon (N3) - Stade Brestois (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

Groupe B

Toulouse FC (L2) - Nîmes Olympique (L2)

US Chauvigny (N3) - C'Chartres Football (N2)

Paris FC (L2) - Olympique Lyonnais (L1)

Montauban FC TG (R2) - La Roche Vendée (N3)

Club Franciscain (R1) ou SO Cholet (N) - OGC Nice (L1)

Stade Poitevin FC (N3) - RC Lens (L1)

JS Chemin Bas d'Avignon (R2) - Clermont Foot 63 (L1)

Bergerac Périgord (N2) - FC Metz (L1)

Groupe C

Red Star (N) - AS Monaco (L1)

FC Sochaux-Montbéliard (L2) - FC Nantes (L1)

Hauts Lyonnais (N3) ou FC Bourgoin Jailleu (N3) - SC Bastia (L2)

Lyon-la-Duchère (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Groupe D

Les qualifiés séparés en quatre groupes

Les 64 qualifiés pour les 32es de finale

Ligue 1 (20) : Angers, Bordeaux, Brest, Clermont, Lens, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Reims, Saint-Etienne, Strasbourg, Troyes.

Ligue 2 (12) : Quevilly-Rouen, Nancy, Valenciennes, Guingamp, Amiens, Dijon, Sochaux, Auxerre, Paris FC, Bastia, Toulouse, Nîmes.

National (4) : Laval, Créteil, Red Star, Cholet (ou Club Franciscain).

National 2 (9) : Andrézieux, Lyon-La Duchère, Vannes, Bergerac, Beauvais, Jura Sud, Versailles, Chartres, Vitré.

National 3 (12) : Le Cannet, Feignies, Thaon, AS Cannes, Dinan-Léhon, Linas-Montlhéry, Stade Poitevin, Wasquehal, La Roche VF, Hauts-Lyonnais (ou Bourgoin-Jallieu), Sarre-Union (ou Solidarité Scolaire), Chauvigny.

Régional 1 (4) : Saint-Denis FC, Vénissieux, Jumeaux de M’Zouazia, Reims Sainte-Anne.

Régional 2 (3) : Montauban, Chemins Bas d’Avignon, Panazol.