LdC, Real Madrid : Toni Kroos répond à Wayne Rooney

Avant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, Wayne Rooney s’était montré très incisif à l’égard des Merengues. En effet, l’ancien attaquant de MU avait indiqué que la Casa Blanca allait se faire étriller par les Skyblues. Une pique à laquelle a répondu Toni Kroos.

« Je pense que c’était la même chose il y a un an, non ? Presque personne ne s’attendait à ce que nous gagnions la Ligue des Champions, à ce que nous gagnions cette demi-finale à la fin, et c’est ce que nous avons fait. Je me souviens d’une ou deux personnes qui disaient plus ou moins la même chose », a-t-il confié en conférence de presse.

