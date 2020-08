Amical : Monaco finit sa préparation avec une victoire face à l'AZ Alkmaar

Monaco a terminé sa préparation sur une bonne note. L'ASM a battu l'AZ Alkmaar 2-0 sur des buts de Golovin et de Ben Yedder. C'était le 4e et dernier match amical des Asémistes, qui auront donc gagné face au Cercles Bruges et contre les Néerlandais, fait un nul contre l'Eintracht Francfort et perdu face au Standard.

Sous la direction du nouvel entraîneur Niko Kovac, le club princier démarrera le championnat avec la réception du Stade de Reims le dimanche 23 août.