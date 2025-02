Monaco - Auxerre : les compositions officielles

L’AS Monaco reçoit Auxerre à Louis-II dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Troisièmes du championnat, les Monégasques peuvent revenir à hauteur de l’OM en cas de victoire ce soir. En face, l’AJA est 11e mais n’a plus gagné le moindre match en Ligue 1 depuis fin novembre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Adi Hütter opte pour un 4-2-3-1. Majecki dans le but, Vanderson et Mawissa en latéraux, Kehrer et Salisu forment la charnière. Au milieu, Camara et Zakaria sont associés, Minamino en meneur de jeu. Pour l’attaque, Akliouche et Golovin accompagnent Biereth. Chez les visiteurs, c’est un 5-4-1 que propose Christophe Pélissier. Léon à la cage, Joly et Mensah en pistons, un axe à trois avec Diomandé, Jubal et Akpa. Au milieu, Perrin et Traoré vont animer les côtés, Massengo et Owusu dans le coeur du jeu. Enfin en attaque, Sinayoko tentera de peser sur la défense monégasque.

Les compositions

Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Golovin – Biereth

Auxerre : Léon – Joly, Diomande, Jubal, Akpa, Mensah – Perrin, Owusu, Massengo, Traoré – Sinayoko