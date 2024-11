Les compositions probables de PSG-FC Nantes

La Ligue 1 pour oublier la Ligue des Champions. Après sa nouvelle défaite en C1, du côté de Munich cette fois, le PSG repart sur les joutes nationales, là où il excelle depuis le début de la saison. Avant d’aborder cette 13e journée, le champion de France en titre n’a lâché que 4 petits points et la réception d’un FC Nantes malade ne devrait, a priori, pas lui poser beaucoup de problème. Après les incidents de la semaine passée à la Beaujoire lors de la défaite des siens contre Le Havre, Antoine Kombouaré se sait sur la sellette même si ce n’est pas cette rencontre qui déterminera son avenir à court terme.

La composition du PSG sera particulièrement attendue ce soir (coup d’envoi à 21h), notamment au poste de gardien de but. Le débat entre Donnarumma et Safonov agite tous les observateurs. Préféré à l’Italien lors des deux derniers matchs, le Russe a coûté l’unique but du match sur une mauvaise sortie, alors que sa prestation d’ensemble fut plutôt à souligner. Mais ça ne devrait pas suffire à son coach, lequel pencherait pour le portier transalpin, quitte à imposer une concurrence féroce à ses deux gardiens. En défense, on retrouverait Hakimi et Beraldo sur les côtés, et une charnière Marquinhos-Pacho.

Doué et Asensio titulaires ?

Après avoir expérimenté un 4-4-2 en Ligue des Champions mardi soir, les Parisiens devraient revenir à leur traditionnel 4-3-3. Il n’est pas impossible d’y voir quelques changements d’ailleurs pour le reste de ce onze de départ. Zaïre-Emery est pressenti pour enchaîner, probablement avec Vitinha et Désiré Doué, qui a du mal à trouver la bonne carburation. Joao Neves et Fabian Ruiz feraient les frais de ce choix, eux qui étaient titulaires cette semaine en C1. Il y aurait donc trois joueurs offensifs où Dembélé et Barcola ont pris la corde, même si le premier pourrait laisser place à Lee. Enfin devant, Asensio est bien parti pour débuter malgré le retour de Ramos à la compétition.

De son côté, Nantes a besoin de se rassurer après une série de 9 matches sans victoire dont 4 défaites consécutives. Antoine Kombouaré pourrait d’ailleurs profiter de ce déplacement pour changer son système et passer à 5 derrière. C’est Lafont qui est attendu dans le but, protégé par Coco, Castelletto, Zézé, Pallois et Cozza. Le premier et le quatrième cité feraient leur retour dans le onze. Les indéboulonnables Chirivella et Augusto sont attendus avec Lepenant dans la ligne de trois du milieu. Simon et Abline devraient faire équipe en pointe, au détriment de Mostafa Mohamed.

