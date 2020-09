Real Sociedad - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour la 2e journée de Liga, le champion en titre entre en scène ! Ce soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse d'Anoeta pour affronter la Real Sociedad (21h, à suivre en direct sur notre site). L'occasion pour les Madrilènes de lancer leur saison. Les Basques devraient se présenter dans un 4-2-3-1 avec Remiro dans les buts. La défense sera composée de droite à gauche par Gorosabel, Elustondo, Llorente et Monreal. Guevara et Merino formeront le double pivot du milieu. Enfin, Portu, Oyarzabal et Barrenetxea seront chargés d'alimenter Isak en pointe.

Pour la Casa Blanca, Zinédine Zidane devrait s'appuyer sur un 4-3-3. Courtois gardera les cages, Mendy évoluera dans le couloir gauche de la défense, Varane et Ramos formeront la charnière centrale alors que Carvajal sera aligné à droite. Pas de surprise pour les trois hommes du milieu avec Casemiro en sentinelle ainsi que Kroos et Modric pour l'épauler. En attaque, Benzema sera accompagné par Rodrygo et Vinicius.