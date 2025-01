LOSC : Olivier Létang donne des nouvelles de Samuel Umtiti

21 janvier 2024. C’est la dernière trace de Samuel Umtiti sous le maillot du LOSC. Ce jour-là, le champion du monde 2018 avait participé intégralement à la rencontre de Coupe de France entre Lille et le Racing CFF (0-1), avant de disparaître. Hier après le 16e de finale de Coupe de France polémique entre l’OM et le LOSC, le président lillois Olivier Létang a tenu quelques mots sur la situation de son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin.

« Sam’ (Umtiti) a repris la course et va plutôt bien. Il suit un protocole, lui aussi. Il évolue plutôt bien. Il a été opéré il y a maintenant quasiment un an. C’est vrai qu’il y a eu une deuxième opération, avec une évolution qui a été plutôt difficile, mais d’un point de vue clinique, les choses vont aujourd’hui plutôt bien, a exprimé le patron du LOSC en zone mixte, avant de poursuivre. Va-t-il reporter un jour le maillot de Lille ? Il est trop tôt pour le dire. On le laisse travailler tranquillement. On l’accompagne pour qu’il puisse revenir tranquille. Aujourd’hui, je suis dans l’incapacité de vous dire s’il pourra revenir et quand il pourra revenir. Il s’entraîne simplement à Luchin. »