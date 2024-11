Le Bayern Munich ne ferme pas la porte à Alphonso Davies

En fin de contrat avec le Bayern l’été prochain, Alphonso Davies pourrait tout de même rester du côté de Munich. Alors que tout indiquait le contraire lors des dernières semaines, Max Eberl, le directeur sportif munichois a récemment ouvert la porte à une prolongation du latéral gauche canadien. Interrogé par Sky Sports Germany, Eberl a indiqué qu’il "y avait des chances" pour que Davies prolonge avec le Bayern Munich.

Pisté avec insistance par le Real Madrid et Manchester United, le natif de Buduburam au Ghana n’est donc pas encore parti de Bavière. À tout juste 24 ans, l’ancien joueur de Vancouver fait partie des joueurs les plus suivis du monde à son poste et les Munichois espèrent bien ne pas le laisser filer, surtout pas gratuitement. Affaire à suivre.