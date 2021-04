Luca Zidane et la pression du nom de famille

La suite après cette publicité

Actuellement au Rayo Vallecano - formation de deuxième division espagnole qui lutte pour la montée en Liga - Luca Zidane nous a accordé un entretien exclusif dans lequel il est revenu sur de nombreux sujets, comme son avenir et son envie de jouer à l'OM un jour. Mais il nous a également parlé de tout ce que représente le fait de porter ce nom de famille si célèbre, tant en France qu'en Espagne.

« Il y a des points positifs, et des inconvénients. Évidemment, je suis très content de ce qu'a fait mon père et de ce qu'il continue de faire. Mais d'un autre côté, souvent, les gens attendent que tu te rates pour parler de toi, car mon nom de famille attire l'attention. Mais je suis habitué depuis que je suis petit, il faut l'accepter. Tant que tu n'es pas à la place du fils, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Les gens pensent que tu es là parce que tu es le fils d'untel. Mais ça a beaucoup d'inconvénients. Un joueur, tu dois le laisser travailler, progresser et grandir, indépendamment de son nom de famille. Il ne faut pas le traiter de façon différente des autres joueurs. Dans l'équipe, au final c'est celui qui fait le mieux les choses qui joue. Depuis l'extérieur, c'est très facile de dire que tu joues car tu es le fils d'untel. Ils ne connaissent ni la situation ni tes qualités », nous a répondu Luca Zidane.