Atlético de Madrid : la drôle d’anecdote de Lucas Hernandez

Arrivé à l’Atlético de Madrid à l’âge de 11 ans, Lucas Hernandez aura tout connu chez les Colchoneros jusqu’à son envol au Bayern Munich en 2019. Si la finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid en 2016 (1-1, 5-3 tab) demeure un souvenir douloureux, l’international français n’en dira pas autant pour celle de Ligue Europa vécue deux ans plus tard (victoire 3-0 contre l’OM). Dans une interview accordée au Mediacarré, le joueur de 27 ans a en effet révélé une anecdote croustillante ayant suivi le sacre de son équipe à Lyon.

«Quand on a gagné l’Europa League avec l’Atlético, on est rentré à Madrid et le bus du club nous a déposé directement en boîte de nuit, rembobine le joueur aux 110 apparitions sous le maillot des Colchoneros. Je ne vais jamais oublier ça de ma vie. On est allé en boîte en survêtement, en passant devant tout le monde.» Vainqueur de la C3 en mai 2018, puis de la Coupe du Monde avec les Bleus deux mois plus tard, Lucas Hernandez avait succombé à l’intérêt du Bayern Munich l’été suivant, ralliant la Bavière contre 80 millions d’euros.

