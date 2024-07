France - Japon : les compositions officielles

Dernière répétition avant les JO pour les Bleus ! L’équipe de France olympique de Thierry Henry affronte le Japon ce soir à 21h05 au stade Mayol de Toulon. Les Français restent sur deux victoires probantes contre la Jamaïque (4-1) et la République Dominicaine (7-0). Les Japonais n’ont plus joué depuis un mois, et un succès face aux Etats-Unis (2-0).

Pour cette affiche, Thierry Henry aligne le même onze que contre les Dominicains, à l’exception de Kalimuendo, remplacé par Mateta au côté de Lacazette. Le milieu de terrain Millot-Koné-Chotard enchaîne, derrière Olise. Sildilla et Truffert seront dans les couloirs, Lukeba et Badé en charnière. Restes est dans les buts.

Les compositions

France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Millot, Koné, Chotard - Olise - Mateta, Lacazette (cap.)

Japon : Kokubo - Kimura, Hosoya, Nishio, Handa - Kawasaki, Fujita - Hirakawa, Araki, Mito - Fujio