Premier League : Wolverhampton et Crystal Palace se quittent sur un match nul

Dans son antre du Molineux Stadium, Wolverhampton (20e) recevait Crystal Palace (17e) pour le compte de la 10e journée de Premier League. Dans cette rencontre très disputée, il aura fallu attendre la seconde période pour voir le tableau d’affichage changer. Après une sortie manquée de José Sa sur coup franc, Trevor Chalobah en a profité pour ouvrir le score pour les Eagles (60e, 0-1). Servi par Matheus Cunha, Jørgen Strand Larsen s’en est allé battre Dean Henderson pour permettre aux Wolves d’égaliser (67e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 17 Crystal Palace 7 10 -5 1 4 5 8 13 20 Wolverhampton 3 10 -13 0 3 7 14 27

Sept minutes plus tard, João Gomes profitait de la remise de Gonçalo Guedes pour donner l’avantage aux hommes de Gary O’Neil (72e, 2-1). Mais le Palace d’Oliver Glasner n’a pas baissé les bras et a pu compter sur Marc Guehi pour revenir au score (77e, 2-2). Si Jean-Phillippe Mateta a pensé donner la victoire à Crystal Palace en toute fin de rencontre (90e+6), son but a été annulé par la VAR après une faute de Daniel Munoz. Les deux équipes n’ont finalement pas réussi à se départager et se sont quittées sur un score de parité (2-2), qui ne fait pas leurs affaires. Wolverhampton reste à la dernière position du classement de cette Premier League et court toujours vers sa première victoire cette saison. Crystal Palace est toujours 17e, avec deux points d’avance sur Ipswich Town, premier relégable.