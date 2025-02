Neymar sort du silence après ses débuts ratés avec Santos

Le retour de Neymar sur les terrains avec le maillot de Santos ne se passe pas très bien. Le crack brésilien est clairement hors de forme et il ne fait plus aucune différence. Pourra-t-il renverser la situation au fil des matches ? En attendant de le savoir, Neymar a envoyé un message pour rassurer les fans du Peixe après la défaite face au Corinthians en championnat pauliste.

La suite après cette publicité

« Ça n’a pas été le résultat que nous voulions, mais nous savons le match que nous avons fait… Nous sommes en train de nous améliorer, nous prenons des risques et nous cherchons notre meilleure version. J’ai confiance et foi dans ce groupe et nous sommes, par-dessus tout, le Santos FC », a-t-il posté sur son compte Instagram.