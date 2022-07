Le FC Barcelone revient à la charge pour Bernardo Silva !

Plus le temps passe dans ce mercato estival, plus le FC Barcelone paraît inarrêtable. Après avoir dépensé plus de 155 millions d'euros pour les signatures de Pablo Torre, Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha, Robert Lewandowski et plus récemment Jules Koundé, le club catalan ne semble pas avoir bouclé son marché des transferts dans le sens des arrivées.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole affirme que Xavi n'a pas lâché l'affaire concernant les deux défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso, afin d'apporter de la profondeur à sa défense déjà bien renforcée cet été. Mais selon les informations de la COPE, les dirigeants barcelonais reviennent à la charge pour une piste qui semblait abandonnée : Bernardo Silva.

Un objectif de Joan Laporta

Selon les dernières informations de la COPE, le FC Barcelone serait revenu à la charge pour finaliser le transfert du milieu de terrain portugais de Manchester City, qui rêve de porter le maillot blaugrana. L'intérêt du Barça date d'il y a quelques mois et l'entourage du joueur estimait qu'il fallait être patient et attendre la dernière minute pour que l'opération soit réalisée. Néanmoins, les Skyblues souhaitent le garder pour éviter d'affaiblir l'effectif de Pep Guardiola à quelques semaines du début de la saison.

Néanmoins, son arrivée, qui pourrait être facilitée grâce à la bonne relation entre le président du FCB Joan Laporta et l'agent du Lusitanien Jorge Mendes, dépendrait d'une autre interrogation : l'avenir de Frenkie de Jong. En effet, le milieu international néerlandais n'est pas prêt de quitter Barcelone, mais la direction du club semble confiante quant à son départ, rajoute le média espagnol. Un autre feuilleton qui devrait animer la Catalogne dans les prochaines semaines...