Real : Carlo Ancelotti évoque la préparation de la finale contre Liverpool

En conférence de presse après la défaite de son équipe face à l’Atlético de Madrid dimanche soir (1-0), le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué plusieurs thèmes, dont notamment la préparation de la finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le 28 mai prochain. Le technicien italien va faire un tourner son effectif lors des matches face à Levante (12 mai) et Cadix (15 mai) avant d’aligner l’équipe qui jouera la finale au Stade de France lors du dernier match de championnat face au Betis Séville, le 22 mai.

« Nous avons juste le temps de préparer la finale et de récupérer tous les joueurs. Maintenant, cette semaine, nous ne pouvons pas travailler beaucoup avec deux matchs, mais nous ferons du physique, du travail tactique... comme d'habitude, rien de spécial. En ce moment, le mieux est de toucher le moins possible à ce que nous faisons. Je pense que joueront ceux qui ont moins joué aujourd'hui, joueront contre Cadix et contre le Betis, ça sera plus ou moins l'équipe qui va jouer la finale », a expliqué Ancelotti.