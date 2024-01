Betis : ça bouge en coulisses pour Nabil Fekir

Nabil Fekir était attendu comme le messie. Pièce maîtresse du Real Betis Balompié, le champion du monde 2018 a manqué aux siens lors de la deuxième partie de saison 2022-23. En effet, il s’était blessé au genou le 24 février dernier à l’occasion d’une rencontre face à Elche. Rapidement, les Andalous avaient évoqué une absence de plusieurs mois. «Nabil Fekir a subi une hyperextension du genou gauche contre l’Elche CF vendredi dernier. Les tests auxquels il a été soumis par les services médicaux du Real Betis Balompié ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au ligament croisé antérieur dudit genou. Le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours pour régler cette blessure dont le pronostic laisse entendre qu’il manquera le reste de la saison.»

Une saison que les Verdiblancos ont terminé à une belle sixième place. Avec le natif de Lyon, qui apporte ses qualités de buteur, de passeur, mais surtout qui crée du danger grâce à sa vision de jeu et ses dribbles tout en provoquant des fautes (il était le joueur qui subissait le plus de fautes en Liga l’an dernier, ndlr), son club aurait pu espérer encore mieux. Sans lui, l’écurie andalouse a réalisé des choses plus ou moins intéressantes. Menées notamment par la recrue Isco, qui revient en grâce, les troupes de Manuel Pellegrini ont obtenu 7 victoires et 5 nuls et elles ont perdu 3 rencontres toutes compétitions confondues. Depuis le retour de l’ancien joueur de l’OL, le 4 novembre, le Betis a joué 14 matches au total (5 victoires, 5 nuls, 4 défaites).

Des clubs sont là cet hiver

Mais Fekir n’a pas participé à toutes les rencontres. En effet, il n’est apparu qu’à 6 reprises, dont 5 fois en tant que remplaçant. Il n’a été titularisé qu’une seule et unique fois. C’était face à Sparta Prague en Ligue Europa le 30 novembre dernier et il avait joué une mi-temps. Au total, le footballeur âgé de 30 ans a passé 124 minutes sur le pré. C’est peu mais le joueur comme son club ne veulent pas précipiter son retour et risquer une rechute. L’idée est de prendre son temps et de permettre à Fekir de retrouver petit à petit de bonnes sensations. Manuel Pellegrini, qui compte sur lui pour la suite et fin de la saison, le chouchoute précise d’ailleurs le média ibérique AS ce lundi.

Mais le Betis (7e de Liga) risque pourtant d’être attaqué pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026. Ce, malgré le fait qu’il revienne de blessure. La publication ibérique révèle que l’Arabie saoudite est toujours là et pourrait passer à l’offensive pour s’attacher ses services dans un futur plus ou moins proche. Mais ce n’est pas tout. Plusieurs médias turcs, dont Sabah, annonce que Galatasaray, qui veut remplacer Hakim Ziyech, est très intéressé à l’idée de le récupérer cet hiver. Mais il n’est pas certain que le Betis ouvre la porte. Ce, même si un départ de Nabil Fekir, qui est l’un des plus gros salaires de l’équipe, permettrait de faire des économies. Ses prétendants vont devoir être convaincants, d’autant que le joueur a toujours assuré être très heureux à Séville.