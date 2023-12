CdF : le programme TV des 32es de finale est tombé

Les affiches des 32es de finale de la coupe de France sont connues depuis le début de la semaine. Il ne restait plus qu’à connaître la programmation TV de toutes ces rencontres. C’est chose faite. À noter que tous les matches seront diffusés sur les chaînes beIN Sports.

La suite après cette publicité

Les festivités débuteront le vendredi 5 janvier par un multiplex à 18h. Le match Metz-Clermont clôturera la soirée. Le lendemain, deux multiplex sont également prévus à 15h30 et à 18h et Nice-Auxerre à 20h45. Enfin, l’OL et l’OM seront les vedettes du multiplex de dimanche 7 janvier à 14h30, tandis que le choc Revel-PSG refermera cette parenthèse à 20h45.