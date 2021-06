Euro, Danemark : Christian Eriksen devra porter un pacemaker

La fédération danoise de football a publié un communiqué ce matin expliquant qu’à la suite des examens médicaux effectués, il avait été décidé que Christian Eriksen (29 ans) se fera implanter un pacemaker. Si son état de santé est désormais stable, le joueur de l’Inter est tout de même surveillé et il devra continuer d’être sous surveillance le restant de sa carrière au regard du terrible accident auquel il a dû faire face samedi dernier lors du match face à la Finlande.

« Après que Christian ait subi différents examens cardiaques, il a été décidé qu'il devait être équipé d'un DAI (dispositif de démarrage cardiaque). Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque due à des troubles du rythme. Christian a accepté la solution et le plan a d'ailleurs été confirmé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement », détaille la fédération à travers son communiqué.

