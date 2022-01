FC Barcelone - Real Madrid : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La Supercoupe d'Espagne débute ce soir avec la première demi-finale. Celle-ci offre un Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid*. Les Blaugranas optent pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araujo et Jordi Alba. Sergio Busquets est positionné comme sentinelle auprès de Gavi et Frenkie de Jong. Enfin, Ousmane Dembélé et Ferran Torres accompagnent Luuk de Jong en pointe de l'attaque.

De son côté, le Real Madrid s'articule dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho Fernandez et Ferland Mendy. Casemiro est positionné en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos tandis que Marco Asensio et Vinicius Junior prennent les couloirs. Karim Benzema est seul en pointe de l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen – Dani Alves, Piqué, Araujo, Alba – Gavi, Busquets, F. de Jong – Dembélé, L. de Jong, Torres

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius