Nouvelle chaussure signature pour Andres Iniesta : la Asics Ultrezza AI

Extrêmement présent dans le monde du running et du streetwear, Asics tente aussi de se faire sa place dans le monde du football où règnent les géants Nike, adidas et Puma. Pour cela Asics, équipementier du Vissel Kobe, profite de l'aura d'Andres Iniesta devenu ambassadeur de la marque en lui créant des chaussures signatures. L'équipementier japonais présente la nouvelle paire du maestro de Kobe : la Ultrezza AI.

Alors que le milieu espagnol était connu pour jouer avec des crampons Nike au FC Barcelone, il évolue depuis octobre 2018 avec des chaussures Asics et effectuera la saison 2021 de J1 League avec sa nouvelle paire signature.

Les nouveaux crampons Ultrezza Andres Iniesta d’Asics introduisent une nouvelle palette de couleurs. Alors que le premier modèle débarquait dans un coloris jaune et rouge, cette deuxième version se veut plus sobre, combinant une base noire avec le logo et le nom de la marque en bleu. On retrouve également la signature d'Andres Iniesta dans un gris métal au niveau du talon.

Du côté des caractéristiques de la chaussure, on retrouve le classique cuir de kangourou au niveau de la tige avec du mesh sur la partie arrière pour offrir une chaussure très souple. La paire se veut la plus agile possible. Au niveau des crampons, ils sont coniques à l'avant et en lamelles à l'arrière. La nouvelle Ultrezza d'Andres Iniesta est disponible à partir de 20 000 yen, soit environ 157€.

Photos : @WesternCorp