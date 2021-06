Euro 2020, Danemark : Christian Eriksen donne de ses nouvelles

L'image est encore dans toutes les mémoires des spectateurs de ce Danemark-Finlande de samedi (0-1). Christian Eriksen (29 ans) étendu sur la pelouse après avoir été victime d'un malaise cardiaque. Rapidement pris en charge par les médecins de sa sélection, le meneur de jeu a été admis en soins à l'hôpital, à Copenhague. Et les nouvelles sont rassurantes.

Ce mardi, la fédération danoise vient de partager une photo et un message de Christian Eriksen depuis l’hôpital. Le milieu de l’Inter a tenu à rassurer tout le monde. « Bonjour à tous. Un grand merci pour vos doux et gentils soutiens et pour vos messages venus du monde entier. Ça veut dire beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien, dans ces circonstances. Je dois encore faire des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager mes coéquipiers pour les prochains matchs du Danemark. Jouez pour tout le pays ! », a-t-il écrit.