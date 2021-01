Man City : les conditions pour que Sergio Agüero soit prolongé

Sergio Agüero est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Skyblues. Mais son contrat expire en juin prochain, et en ce moment, en raison de blessures principalement, on ne peut pas dire qu'il soit indispensable. Et selon divers médias britanniques comme le Mirror et le Sun, l'Argentin devra accepter deux conditions s'il souhaite avoir un nouveau contrat, du haut de ses 32 ans.

La première : il doit prouver aux dirigeants citizens que ses pépins physiques sont derrière lui. Plus question pour l'état-major mancunien d'offrir un salaire colossal à un joueur qui risque de manquer énormément de matchs. Ensuite, il devra également accepter de baisser considérablement son salaire. Il touche actuellement 290.000€ hebdomadaires, et devra vraisemblablement accepter de diviser ses émoluments par deux. Reste donc à voir s'il sera prêt à faire des sacrifices d'une telle ampleur.