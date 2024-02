São Paulo : l’aventure brésilienne de James Rodríguez vire au cauchemar

Tout semblait pourtant annoncer une belle histoire romantique. A l’image des autres stars sud-américaines (Cavani, Hulk, Marcelo, Vidal…), l’ancien joueur du Real Madrid et du FC Porto, James Rodríguez (32 ans), avait décidé, en juillet dernier, de quitter l’Europe une bonne fois pour toute et ainsi rejoindre le Brésil pour porter les couleurs du mythique club de São Paulo aux côtés de Lucas Moura et Rafinha. Le Colombien espérait que ce retour sur le continent allait lui permettre de mieux rebondir après des passages à l’Olympiakos en Grèce et à Al-Rayyan au Qatar, deux aventures d’une petite saison conclues par une résiliation de contrat. Accueilli comme une rockstar dans les rues de São Paulo, rien ne laissait présager à un nouveau cauchemar pour le natif de Cúcuta, lui qui avait pris le temps de décrire son traumatisme vécu au Qatar. Malheureusement, James Rodríguez pourrait bien replier bagages prochainement…

Ses débuts sont tout simplement catastrophiques. «En 9 matches sous le maillot pauliste, le Colombien n’a pas encore décollé et reste en deçà des attentes créées par sa signature. Peu de choses sont à relever de ses prestations, qui sont en décalage avec le statut de star qu’il a ramené ici», écrivait en décembre le média brésilien UOL Esporte sur son site. Au-delà de son statut de grande superstar à la riche carrière européenne, James Rodríguez se place tout en haut de la grille salariale de l’équipe avec un salaire d’environ 800 000 réais par mois, soit près de 150 000 euros, auxquels il faut ajouter des bonus et des primes de performance. Un mois plus tard, rien ne semble avoir changé. Le Colombien n’a pas trouvé le chemin des filets depuis, malgré trois nouvelles apparitions. Son bilan affiche désormais une réalisation en 12 matchs disputés avec São Paulo depuis sa signature en juillet. Et le mariage est clairement en train de capoter…

Déjà sur le départ ?

James Rodríguez et São Paulo vivent actuellement une relation très mouvementée. L’international colombien n’a pas été convoqué pour la Super Coupe du Brésil, face aux Palmeiras d’Abel Ferreira, et a choisi de ne pas assister à la rencontre de Belo Horizonte, contrairement par exemple aux joueurs blessés comme Rodrigo Nestor et Igor Vinícius. Le milieu de terrain colombien a été informé vendredi dernier qu’il ne participerait pas au match de dimanche contre Palmeiras. Il a donc choisi de ne pas voyager avec le reste de la délégation. Pire encore, James n’est même pas inscrit au Campeonato Paulista (championnat régional) et n’a pas encore joué une seule minute lors de cette saison 2024. Selon la Globo, au milieu de ce conflit se trouve une histoire d’argent. Des proches du joueur affirment que le club brésilien a toujours une dette pécuniaire envers le Colombien, un montant lié à la signature de l’année dernière.

Le changement récent d’entraîneur à la tête de São Paulo n’a pas eu l’effet escompté pour James. Déjà en froid avec Dorival Junior, bien que le nouveau sélectionneur de la Seleção l’utilisait plus régulièrement, le successeur Thiago Carpini exclut, pour le moment, toute convocation de l’ancien joueur du Bayern et de Monaco. Et d’après les informations de la Globo, des portes de sortie sont en train de s’ouvrir petit à petit pour James Rodríguez. En effet, le club turc du Besiktas se renseignerait actuellement pour accueillir l’international colombien, qui a d’ailleurs encore été appelé en sélection récemment. La direction stambouliote a même contacté les représentants du milieu de terrain dans le courant de la semaine. Pour rappel, le marché des transferts pour la Turquie se clôture le 9 février. Affaire à suivre.