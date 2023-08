En Amérique du Sud, les visages des années 2010 s’offrent une seconde jeunesse

La suite après cette publicité

Si certains grands clubs européens travaillent d’arrache-pied pour verrouiller des signatures dorées, d’autres écuries dans le monde tâchent de s’offrir la belle histoire romantique de l’été. En Amérique du Sud, continent où le football est érigé au rang d’art, où le ballon représente un véritable moteur social et économique, certains natifs ont décidé de retrouver les pelouses sud-américaines cet été et s’engager au Brésil et en Argentine, à l’heure où les phases finales de la Copa Libertadores ont débuté. Des transferts qui n’ont rien de bien original mais qui dénotent dans ce mercato estival où plusieurs grands noms trentenaires ont répondu positivement aux sirènes saoudiennes.

Ce n’est pas nouveau mais le continent sud-américain a souvent vu ses visages mythiques revenir fouler les pelouses du Nouveau-Monde. En effet, ces derniers mois déjà, l’attaquant Luis Suarez (36 ans) a fait surpris en revenant au Grêmio où il a inondé de son talent les rues de Porto Alegre en inscrivant 16 buts en 29 rencontres disputées, remportant aussi le championnat régional (Gauchão) et la coupe du Rio Grande do Sul (Recopa Gaúcha). Même son de cloche pour l’ancien latéral du Real Madrid, Marcelo (35 ans) qui a signé à Fluminense en février dernier en s’imposant comme un leader important dans le vestiaire. Suarez comme Marcelo ont ainsi suivi la voie de David Luiz (36 ans) et Arturo Vidal (36 ans) qui sont revenus en Amérique du Sud après la pandémie du Covid-19 en signant à Flamengo, glanant deux Copa Libertadores. Le milieu chilien est désormais un joueur de l’Athletico Paranaense. Tout comme Hulk (37 ans) qui fait les beaux jours de l’Atlético Mineiro.

Des challenges remplis d’émotions

Trois gros noms ont fait les gros titres des gazettes sud-américaines cet été. Le premier est celui de James Rodriguez (32 ans) qui a paraphé un contrat jusqu’en 2025 à São Paulo. Un challenge que le Colombien est prêt à relever après une discussion avec Rafinha, ancien latéral du Bayern : «Il y avait de nombreux facteurs. Le club est très grand, tout le monde le sait, j’aime gagner des titres. C’est parfait. Je suis content, j’ai parlé avec Rafinha quatre jours de suite. C’était un facteur important». Quelques jours plus tard, c’est l’ancien joueur du PSG et de Tottenham, Lucas Moura (30 ans) qui a décidé de signer dans son club formateur et ainsi retrouver les travées du stade Morumbi : «C’est un tourbillon d’émotions. Je me souviens de tout ce que j’ai vécu ici, tant de temps s’est écoulé et je suis de retour, c’est très excitant. Je suis très heureux, c’est un moment spécial dans ma carrière, pour ma famille», s’est réjoui Lucas.

De l’autre côté de la frontière sud brésilienne, en Argentine, c’est Edinson Cavani (36 ans) qui a été accueilli en dieu vivant à Buenos Aires. Le Matador, qui sort d’une saison avec Valence en Liga, a signé un contrat d’un an et demi, jusqu’en décembre 2024 : «Je suis heureux pour de nombreuses raisons. Boca est le plus grand club d’Amérique du Sud et l’un des plus grands du monde. Arriver dans un club comme celui-là vous motive toujours. Il y avait toujours des contacts et une chance de revenir», a déclaré l’ancien attaquant parisien. Il a été présenté comme une rockstar devant des milliers de supporters des Xeneize. Nul doute que l’ancien buteur du Napoli et de Manchester United sera l’un des joueurs scrutés cette saison en Argentine.

A noter que d’autres noms bien connus en Europe dans les années 2010 ont fait le choix de revenir sur le continent du joga bonito. C’est le cas d’Alexandre Pato (33 ans), ancien buteur de l’AC Milan et de Chelsea, qui a décidé de retourner, pour la troisième fois de sa carrière, dans le club de São Paulo où il côtoiera donc James Rodriguez et Lucas Moura. L’attaquant vénézuélien, Salomón Rondón (33 ans), qui a fait les beaux jours de West Bromwich Albion, Zénith Saint-Pétersbourg et du Rubin Kazan, a posé ses bagages à Buenos Aires comme Cavani, mais dans l’autre club mythique de River Plate. A 40 ans, la légende paraguayenne, Óscar Cardozo fait toujours trembler les filets au Paraguay depuis son retour en 2017 au Club Libertad. Dernier nom et pas des moindres vu son incroyable Coupe du Monde au Qatar, le star équatorienne, Enner Valencia (33 ans)à a posé ses valises dans le club brésilien Internacional. Voilà de quoi jeter un joli coup d’oeil sur les matchs sud-américains.