Bayern Munich - Salzbourg : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend ce mardi avec les huitièmes de finale retour avec notamment un duel entre le Bayern Munich et le RB Salzbourg. A domicile, les Bavarois optent pour un 3-4-2-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Niklas Süle et Lucas Hernandez. Le double pivot est assuré par Joshua Kimmich et Jamal Musiala tandis que Serge Gnabry et Kingsley Coman évoluent comme pistons. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Thomas Müller et Leroy Sané.

La suite après cette publicité

De son côté, le RB Salzbourg s'articule dans un 4-4-2 losange classique. Matthias Jaissle a choisi de mettre Philippe Köhn comme dernier rempart. Devant lui, Rasmus Kristensen, Oumar Solet, Maximilian Wöber et Andreas Ulmer forment la défense. Mohamed Camara se positionne comme sentinelle derrière Nicolàs Capaldo, Nicolas Seiwald et Brenden Aaronson. Enfin, Junior Adamu et Karim Adeyemi sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman - Müller, Sané - Lewandowski

Salzbourg : Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Camara - Capaldo, Aaronson, Seiwald - Adamu, Adeyemi

Pour Bayern - Salzbourg, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 3-0 du Bayern pour tenter de remporter 1 370 € (cote à 6,85). (cotes soumises à variation)