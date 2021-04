Rafael Nadal dézingue le Real Madrid

C'est une drôle de séquence qui a été captée par les caméras de la télévision espagnole Vamos. Lors du match entre Rafa Nadal et Stefanos Tsitsipas, la finale du Trophée Conde de Godo, le tennisman espagnol a été filmé en train de discuter avec l'arbitre Mohamed Lahyani... Mais pendant cette pause, les deux hommes ne discutaient pas du match en cours, mais du Real Madrid, dont le natif des Baléares est supporter.

« 0-0 contre le Betis non ? On a encore perdu deux points », a lancé l'arbitre, ce à quoi Nadal a répondu : « c'est un désastre, un désastre. La Liga, c'est terminé ». L'arbitre a ensuite fait savoir au tennisman que selon lui, le Real Madrid avait besoin d'un attaquant... « Et bien d'autres choses », a répondu le roi de Roland Garros, dépité. Et nul doute que bien des fans du Real Madrid partagent le pessimisme de Nadal...