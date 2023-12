PSG : Luis Enrique est dans le flou total avant la réception de Nantes

Le match d’avant. Mercredi 13 décembre, le Paris Saint-Germain jouera son avenir en Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Avant cela, les hommes de Luis Enrique vont croiser le fer avec le FC Nantes, samedi soir, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour le leader du championnat de France qui reste sur 7 victoires de rang dans l’élite et compte bien faire le plein de confiance. Face aux journalistes, réunis ce vendredi à Poissy, le technicien espagnol a d’ailleurs rappelé le caractère décisif de cette rencontre face aux Canaris.

«C’est un match important. Ils ont joué avec un 4-3-3, qui peut être utile pour notre préparation. C’est un nouvel entraîneur, il n’a fait qu’un match. Contre nous, les équipes ont l’habitude de changer. Le scénario de demain peut être plus ouvert, mais ça ne change en rien notre objectif. On doit être prêt pour lutter contre tout système, avec plus ou moins de pression. C’est important de faire un grand match à domicile, être supérieur devant, jouer à un bon niveau pour préparer le match de Dortmund», a ainsi lancé l’ancien sélectionneur de la Roja, avouant par ailleurs qu’un turnover pourrait avoir lieu.

Luis Enrique ne sait pas à quoi s’attendre !

Conscient de l’enjeu, l’homme fort des Rouge et Bleu a, malgré tout, avoué être dans un certain flou avant cette confrontation. La raison principale ? Les changements récemment décidés du côté de la formation nantaise. «La caractéristique la plus importante de ce match, c’est que (Gourvennec) n’a qu’un seul match avec cette équipe. Donc tout ce qui s’est passé avant ne compte pas. Ils ont changé plusieurs fois de système, mais c’était un autre entraîneur. Il n’y a qu’un seul match, gagné contre Nice. Ils l’ont joué déterminé, en 4-3-3. Il faut être très attentif. Ils peuvent jouer à cinq derrière, ou quatre. C’est un match où tout peut arriver», a ainsi noté l’Espagnol de 53 ans.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 14 25 10 3 1 36 11 9 Nantes 18 14 -5 5 3 6 18 23

Plongé dans une certaine inconnue mais sûr de ses forces, Luis Enrique affichait malgré tout une certaine sérénité, lui qui devrait pouvoir compter sur les retours de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. «La situation de Marquinhos? Il est marié, il a des enfants (rires). Il s’est entraîné avec l’équipe, il va bien. Zaïre-Emery? Pareil, il est disponible. C’est une très bonne nouvelle pour l’équipe et pour moi», ironisait l’intéressé. Et pour cause. Annoncé forfait jusqu’à la fin de l’année 2023, à minima, le jeune Titi parisien bluffe également par sa capacité de récupération en dehors des terrains. Un signal positif avant de se confronter au club nantais puis de s’envoler vers Dortmund pour une soirée ô combien importante…

