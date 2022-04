Barcelone-Séville : les compositions officielles

Choc au sommet ce dimanche soir en Liga. A l'occasion de la 30e journée, le deuxième, le Séville FC, se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, quatrième. Trois points séparent les deux équipes au classement et en cas de succès, les Catalans, qui comptent toujours un match en moins que leurs rivaux, prendront la place de dauphin du Real Madrid. A noter que les deux formations sont invaincues en 2022 en championnat.

Pour cette rencontre, Xavi reconduit quasiment l'équipe victorieuse à Madrid, face au Real, avant la trêve (4-0). Le seul changement concerne Dani Alves qui débute à droite de la défense. Araujo bascule dans l'axe et Garcia sur le banc. Ousmane Dembélé, lui, enchaîne sur le côté droit de l'attaque catalane, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang après son doublé au Bernabeu. En face, Julen Loptegui doit composer avec des absents (Suso, Gomez, Delaney, Acuna) mais il enregistre les retours de Diego Carlos en défense centrale et de Karim Rekik dans le couloir gauche. Blessés, le Brésilien et le Néerlandais avaient manqué le match face à la Real Sociedad avant la pause internationale (0-0). L'ancien nantais formera avec le Français Jules Koundé la charnière. Autre tricolore titulaire au Camp Nou, Anthony Martial.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen – Dani Alves, Piqué, Araujo, Alba – de Jong, Busquets, Pedri – Dembélé, Aubameyang, Torres.

Séville FC : Bono – Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik – Gudelj, Jordan, Rakitic – Lamela, Ocampos, Martial