Israël - France : Mattéo Guendouzi souligne la manière

Le milieu de terrain de l’équipe de France Mattéo Guendouzi s’est arrêté en zone mixte après la victoire des Bleus face à Israël (4-1) en Ligue des nations. L’occasion pour l’ancien joueur de l’OM, buteur et passeur en fin de rencontre, d’afficher sa satisfaction. «C’est une belle victoire, mettre 4 buts c’est jamais évident, Israël a fait de très bons matchs avant contre l’Italie et la Belgique, on s’attendait à un match difficile», a tout d’abord lancé le Français de 25 ans.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «le plus important était de gagner ce match et avec 4 buts, c’est de bon augure pour la suite. On doit se concentrer sur nous même, on connaît nos objectifs et on doit continuer comme ça. Les remplaçants doivent aussi apporter, ça m’a souri ce soir, je suis content. Quand on est amené à jouer, on donne le meilleur de nous-même». Il faudra désormais confirmer à Bruxelles, lundi soir, lors du choc face à la Belgique.