Al-Nassr passe à l’action pour Yassine Bounou

Ce mercato estival est marqué par la grosse activité des clubs saoudiens sur le marché des transferts. Le club d’Al-Nassr, qui a frappé fort en janvier dernier en récupérant Cristiano Ronaldo, se montre très actif cet été. Preuve en est encore ce samedi puisque le club saoudien va récupérer Marcelo Brozovic qui va signer un contrat de 3 ans. Dans la foulée, Al-Nassr est aussi proche de s’offrir Seko Fofana du RC Lens. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter.

La suite après cette publicité

La direction saoudienne veut aussi frapper fort et notamment pour sa défense. Dans ce sens, Al-Nassr a ciblé le profil du gardien marocain Yassine Bounou. David Ospina évolue déjà chez le dernier deuxième de la saison 2022/2023 mais il ne devrait pas rester. Le club ne compte pas le conserver et étudie donc la possibilité de recruter le portier sevillan pour cet été.

À lire

Inter : Marcelo Brozovic va signer 3 ans à Al-Nassr

Une première offre envoyée

Selon nos informations, Al-Nassr a déjà envoyé une première offre à Séville qui ne retiendra pas son gardien en cas de belle offre. Mais si Al-Nassr pourrait facilement tomber d’accord avec Séville, il faudra surtout convaincre Bounou de rejoindre l’Arabie saoudite. Selon nos indiscrétions, l’international marocain n’est pas du tout emballé pour l’instant par l’idée de rejoindre le Royaume saoudien.

La suite après cette publicité

Bloqué par la règle des 8 étrangers maximum dans son effectif, Al-Nassr a commencé à se séparer de ses extra-communautaire dont Luiz Gustavo et Alvaro Gonzalez. Avec David Ospina qui devrait suivre, l’actuel club de CR7 cherche donc un gardien et recruter un top gardien à son poste comme Bounou sera encore un gros coup sur le marché des transferts. Surtout qu’à 31 ans, après un Mondial historique avec le Maroc et une saison excellente en Ligue Europa avec Seville, Bounou est en pleine possession de ses moyens. A suivre…