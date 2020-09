Montpellier-OL : les compos probables

La suite après cette publicité

Match en retard de la 1e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit, ce soir, l'OL (21h). Des Lyonnais tenus en échec sur la pelouse de Bordeaux, vendredi dernier, qui tenteront de faire sauter le verrou montpelliérain. Côté MHSC, Michel Der Zakarian devrait aligner son 3-5-2 habituel, au sein duquel Jonas Omin prendra place dans les buts héraultais. En défense, Daniel Congré, Hilton et Pedro Mendes devraient être alignés. Dans les couloirs, Ristic et Souquet occuperont les postes de piston gauche et droit. Damien Le Tallec et Jordan Ferri devraient former la paire du milieu derrière l'ancien Nîmois, Téji Savanier. Enfin devant, le duo Laborde-Delort s'occupera de l'animation offensive montpelliéraine.

Rudi Garcia devrait également rester fidèle à son 3-5-2. Anthony Lopes garder les cages lyonnaises, derrière une défense à trois composée de Jason Denayer, de Marcelo et de Joachim Andersen. Cornet devrait être aligné piston gauche et Dubois, piston droit. Bruno Guimarães, Maxence Caqueret et Houssem Aouar se chargeront de l'entrejeu et tenteront d'alimenter Memphis Depay et Tino Kadewere, afin de repartir de La Mosson avec les trois points.