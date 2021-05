Championship, play-offs : le Swansea d'André Ayew et Bournemouth prennent l'avantage en demies

Le nom du troisième club promu en Premier League cette saison, après Norwich et Watford, sera bientôt connu. Les play-offs de la saison 2020-2021 en Championship ont en effet démarré ce lundi soir. Pour cette manche aller des demi-finales, ce sont Bournemouth et Swansea qui ont pris une petite option sur la qualification. Dans la première rencontre disputée à 19h, les Cherries se sont imposés face à Brentford (1-0) grâce à une réalisation d'Arnaut Danjuma, auteur de son 15ème but de la saison, à la 55ème minute au Goldsands Stadium.

Dans l'autre rencontre jouée à 21h, Swansea est allé gagner sur le même score dans l'Oakwell Stadium de Barnsley (1-0). C'est l'ancien attaquant de l'OM, André Ayew, qui, d'une jolie frappe enroulé du gauche, a offert la victoire aux Swans juste avant la mi-temps (39e). Le club gallois s'est toutefois fait peur puisque les Tykes ont poussé jusqu'au coup de sifflet final et ont même trouvé la transversale d'un Frederick Woodman excellent. Contrairement à la Ligue des Champions, les buts inscrits à l'extérieur ne comptent toutefois pas double en cas d'égalité. Les matchs retour auront lieu samedi 22 mai prochain pour savoir lesquelles de ces deux formations s'affronteront à Wembley le 29 mai prochain.