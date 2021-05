Les play-offs de Championship, un enjeu à 200 M€

La saison de Championhsip est un véritable marathon. Après 46 matches, Norwich et Watford ont fini par valider leur ticket pour la Premier League la saison prochaine. Il reste encore un siège pour être propulsé dans l'univers fascinant du championnat le plus suivi au monde. L'enjeu est de taille car le vainqueur des play-offs, qui débutent ce lundi, va recevoir une énorme dotation d'environ 200 M€. Attention car percevoir ce somme ne garantit pas non plus d'assurer son maintien en Premier League la saison suivante, Fulham l'a appris à ses dépens en 2019. Après avoir dépensé 115 M€ l'été, les Cottagers étaient redescendus immédiatement. Néanmoins, cet argent peut aider. Tous les ans, on présente même la finale de ces play-offs comme le match le plus cher au monde. Le vainqueur ira en Premier League et sera riche. Le perdant restera en Championhsip et n'aura que ses yeux pour pleurer. Présentation des candidats en présence.

Brentford : éviter le cauchemar de la saison dernière

3e de Championship, Brentford espère ne pas revivre sa mésaventure de la saison dernière. Également 3e à la fin de la saison régulière, les Beers avaient perdu en finale après prolongations contre Fulham (2-1). Une cicatrice difficile à refermer pour Thomas Frank et ses hommes mais cette saison, ils paraissent mieux armés, plus matures aussi malgré des gestions de matches pas toujours cohérentes. Bryan Mbeumo vit sa seconde saison en Angleterre et a gagné en consistance (10 passes décisives, 8 buts) mais c'est bien Ivan Toney la star de l'équipe. Fort de deux saisons en League One à 16 et 24 buts sous le maillot de Peterborough, l'attaquant de 25 ans a fait exploser les stats pour sa première saison en 2e division, finissant large meilleur buteur du championnat avec 31 réalisations. Sur une série de 12 matches consécutifs sans défaite, les Beers font figure de favoris dans ces play-offs. Ils affronteront Bournemouth pour ces demi-finales, qu'ils ont battu deux fois cette année.

Bournemouth ne se présente pas avec confiance

Un an après être descendu, les Cherries tenteront de faire l'ascenseur, comme les deux premiers du championnat d'ailleurs Norwich et Watford. C'était l'objectif du début de saison mais tout aurait pu très mal se passer. Ancien adjoint d'Eddie Howe pendant près de 10 ans, Jason Tindall a fini par être viré en février, après une série de mauvais résultats et surtout une défaite à la maison contre la lanterne rouge Sheffield Wednesday. Depuis l'arrivée de Jonathan Woodgate, Bournemouth a su redresser la barre, notamment grâce à son attaquant Dominik Solanke (15 buts, 8 passes) et son ailier gauche Arnaut Danjuma (15 buts, 7 passes). Jack Wilshere (désormais remplaçant de luxe dans cette équipe) et ses partenaires ont des arguments à faire valoir pour ces play-offs mais ils ne semblent pas dans une grande forme non plus. Ils ont terminé la saison par trois défaites sans marquer le moindre but pour redescendre à la 6e place, et Woodgate a la réputation d'être un coach perméable à la pression.

Swansea City n'est plus la surprise de l'an passé

Le club gallois a lui aussi vécu peu ou prou le même traumatisme que Brentford. 6e in extremis l'an passé un peu à la surprise générale, il avait battu les Beers lors de la première manche (1-0) avant de s'incliner au retour (3-1) et voir son rêve s'échapper. À Swansea de se servir de cette expérience pour faire mieux cette année. Emmenés par le duo André Ayew (16 buts) - Jamal Lowe (14 buts), lequel a profité de ses passeurs Jake Bidwell (8 assists) et Connor Roberts (7 passes décisives), les Swans ont également grandi par rapport à la saison dernière. Ils ont affiché une bien meilleure régularité sur l'ensemble de l'exercice terminé à la 4e place, mais ils seront aussi plus attendus. Prêté par Newcastle, le gardien Freddie Woodman a réalisé de belles performances dans son but et possède le plus grand nombre de matches sans avoir encaissé de but. Le jeune manager Steve Cooper (41 ans) commence aussi à faire parler de lui à l'étage du dessus.

Barnsley, le miracle se nomme Valérien Ismaël

Sauvé lors du dernier match l'an passé et 21e du championnat après 7 journées cette saison, Barnsley est déjà content d'en être arrivé là. Le reste ne sera que bonus. Un homme est à l'origine de ce redressement spectaculaire et il est Français : Valérien Ismaël. Arrivé en octobre 2020, l'entraîneur a imposé son style, du gegenpressing à l'allemande qui a complètement redressé le club, pour le faire terminer à la 5e place de Championship. La 2e partie de saison aura été impressionnante, enchaînant notamment 9 victoires en 10 matches au printemps. Le mérite de cette équipe est surtout qu'elle est incroyablement jeune, moins de 25 ans de moyenne d'âge. Seul le défenseur autrichien Michael Sollbauer (31 ans) a dépassé les 30 ans. Outsiders, les Tykes débarquent bourrés d'insouciance et sans pression face à trois équipes qui n'ont jamais caché leur ambition de monter à l'étage du dessus. C'est à la fois la force et la faiblesse de cette équipe.

Programme de ces play-offs :

Lundi 17 mai, demi-finales aller

Bournemouth (6) - Brentford (3)

Barnsley (5) - Swansea (4)

Samedi 22 mai, demi-finales retour