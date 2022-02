LdC : Thierry Henry tacle les joueurs de MU

Ce mercredi soir, Manchester United a dû s'en remettre au jeune Anthony Elanga pour ne pas repartir du Wanda Metropolitano avec une défaite. Pire que la défaite, c'est l'engagement des joueurs qui inquiète les observateurs des Red Devils. En effet, en première période ils étaient loin du niveau d'intensité requis en Ligue des Champions même s'ils ont su se remettre en question après la pause et montrer un peu de mieux. Cependant pour Thierry Henry, qui est consultant pour la chaîne CBS lors des soirs de Ligue des Champions, les joueurs ne se remettent pas assez en question.

En effet, selon lui, les managers successifs sur le banc d'Old Trafford ont tous été critiqués sans que les joueurs ne se remettent jamais en question : «je n'aime généralement pas critiquer les joueurs, mais vous avez eu un professeur comme Louis van Gaal, qui a du succès. Ils ont appelé Mourinho "Dictateur" parce qu'il était trop dans ça. Il était trop direct avec les joueurs. Les joueurs n'aimaient pas ça. Soudain, vous avez un ami. Ils aimaient Solskjaer parce qu'il était plus un père, un gars sympa. Quand est-ce que ça va être les joueurs ? Je ne suis pas un fan de Manchester United, mais lorsque vous jouez pour ce club, vous devez répondre présent, quel que soit l'entraîneur. Ça ne peut pas toujours être la faute de l'entraîneur. Je suis désolé mais ces gars-là ont besoin de jouer et de commencer à comprendre où ils en sont.»

"You had a teacher like Louis van Gaal. ... They called Mourinho 'Dictator'. ... Solskjaer was more of a dad, nice guy. When is it going to be the players?"



