Vladimir Petkovic réclame une fortune à Bordeaux !

Limogé par les Girondins de Bordeaux il y a quelques semaines, Vladimir Petkovic n'entend pas s'asseoir sur les nombreux mois de contrat (juin 2024) qui lui restaient à percevoir. Ainsi, on apprend dans les colonnes de Sud Ouest que le technicien demanderait 10 M€ nets d'indemnités au club au scapulaire.

Selon les informations de Blick, en Suisse, on se rapproche plus d'un montant avoisinant les 20 M€ bruts. Pour rappel, l'entraîneur avait déjà été dans une situation similaire lors de son passage sur le banc de la Lazio. Au bout de six ans, il avait obtenu gain de cause. Le déficit de Bordeaux tourne actuellement entre 40 et 60 M€. Quand rien ne va...