Côte d’Ivoire : les cadeaux hallucinants du président aux joueurs

La Côte d’Ivoire est championne d’Afrique. Le pays hôte de la compétition a ainsi battu le Nigéria en finale, après avoir frôlé la catastrophe en début de tournoi. Et les joueurs sacrés champions vont recevoir de belles primes…

Comme l’explique le journaliste Malick Traoré, les vainqueurs de la CAN vont recevoir des jolis cadeaux de la part du président de la République Alassane Ouattara. Chaque joueur va ainsi recevoir 50 millions de Francs CFA, soit 76.000€, ainsi qu’une villa de la même valeur. Le sélectionneur Emerse Fae lui va percevoir une belle prime de 100 millions de francs CFA, soit plus de 150.000€. De quoi donner encore un peu plus le sourire aux joueurs ivoiriens !