PSG : Thomas Tuchel déclare sa flamme à Julian Draxler

Le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement lundi pour préparer ses deux finales de Coupes mais également son quart de finale de Ligue des Champions. Celui-ci se jouera à Lisbonne entre le 12 et le 15 août lors du Final 8. Pour ces dernières échéances importantes de la saison 2019-2020, Thomas Tuchel espère compter sur l'intégralité de son effectif. Le technicien allemand l'a fait savoir ce vendredi en conférence de presse et a eu des mots concernant Julian Draxler (26 ans, 19 matches cette saison). Des paroles synonyme de confiance.

« Oui, je compte sur lui. Ma tête est focalisée sur la fin de la Ligue des Champions et les deux finales de Coupes. C’est avec « Drax », c’est un joueur important, il est fiable et a la qualité et la mentalité pour aider sur le banc et sur le terrain. C’est l'un des nôtres, il est très important et j’aime beaucoup travailler avec lui. Je compte sur lui ces cinq prochaines semaines pour les deux finales et la Ligue des Champions. Ce n'est pas que mon choix, on doit parler avec le joueur, le club, avant de décider. Je suis très heureux qu’il soit là », s'est-il exprimé. Des louanges que son compatriote appréciera.