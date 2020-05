Le FC Barcelone s'intéresse à Juan Bernat

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain risquent de beaucoup faire parler lors du prochain mercato, puisque les deux formations ont visiblement des intérêts d'un côté comme de l'autre. On pense forcément au feuilleton Neymar, qui fait toujours autant parler dans la presse catalane, mais pas que, puisque les Parisiens seraient eux intéressés par Samuel Umtiti. Et un autre dossier pourrait activer les relations entre Barcelonais et Parisiens cet été.

La suite après cette publicité

Ainsi, selon le quotidien Sport, le leader du championnat d'Espagne s'intéresse de près à Juan Bernat, le latéral gauche espagnol de 27 ans. Junior Firpo n'ayant pas vraiment convaincu, et étant annoncé sur le départ avec cette possibilité de l'inclure dans l'opération Lautaro Martinez (Inter), Eric Abidal et ses équipes cherchent donc de la concurrence pour Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense.

Kurzawa reste la priorité

Layvin Kurzawa reste l'option numéro 1, toujours selon le journal, notamment parce qu'il arrive en fin de contrat et serait donc gratuit, mais le joueur formé à Valence correspondrait parfaitement à la philosophie de jeu du club catalan, en plus d'avoir une expérience du haut niveau conséquente. Son contrat expire en 2021, et les négociations pour une prolongation n'auraient pas vraiment avancé, ce qui fait les affaires du FC Barcelone. Même s'il est à l'aise à Paris, il ne serait pas contre un retour en Espagne.

Les Catalans pourraient aussi envisager d'attendre une saison supplémentaire afin qu'il débarque libre de tout contrat. Une stratégie risquée selon le média, puisque la possibilité qu'il prolonge avec Paris existe bel et bien. La Juventus serait aussi sur le coup. On rappelle que le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler l'arrivée d'Alex Telles (Porto), ce qui pourrait avoir des conséquences pour l'avenir de Juan Bernat. Affaire à suivre...