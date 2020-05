Le PSG est venu aux nouvelles pour Samuel Umtiti

Le mercato du FC Barcelone s'annonce pour le moins intéressant. Concrètement, seuls trois joueurs semblent assurés à 100% d'être là la saison prochaine : Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong et Lionel Messi. Ces trois joueurs seraient ainsi les trois seuls éléments de l'équipe première considérés comme intransférables par la direction catalane. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si des joueurs comme Sergi Roberto ou Arthur, un temps considérés intouchables, se retrouvent désormais au cœur de rumeurs mercato. Les Barcelonais comptent bien utiliser leurs joueurs comme monnaie d'échange dans diverses opérations, ou pour remplir leurs caisses.

La suite après cette publicité

Samuel Umtiti fait donc logiquement partie de ces joueurs qui risquent d'être sur le départ cet été. Depuis des mois déjà, le Français a été un candidat sérieux à un départ, même s'il faut dire que l'arrivée de Quique Setién lui a permis de se refaire une place importante dans l'équipe. Comme l'explique le quotidien Mundo Deportivo ce samedi, le FC Barcelone a énormément de discussions avec d'autres grosses écuries européennes au sujet du défenseur champion du monde 2018.

Umtiti ne veut pas quitter le Barça

Et parmi ces clubs, on retrouve le Paris Saint-Germain, toujours selon le journal catalan. Les Parisiens sont ainsi récemment venus aux nouvelles pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais, tout comme Arsenal, Chelsea, Manchester United, Naples et l'Inter. Des sources du club indiquent en tout cas à la publication ibérique que le joueur est bel et bien sur le marché, lui qui conserve encore une belle cote malgré ses pépins physiques récurrents.

Reste désormais à savoir quel montant seront prêts à accepter les Barcelonais pour leur défenseur, eux qui estiment que Clément Lenglet est aujourd'hui plus fiable et qui cherchent un autre défenseur central, a priori avec un salaire inférieur. Il faut également prendre en compte qu'Umtiti n'a pas forcément envie de quitter la Catalogne. Il l'a déjà fait savoir au leader du championnat espagnol. Les prétendants devront donc se montrer convaincants...