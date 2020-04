PSG : ça se précise pour Alex Telles !

Comme beaucoup de gros clubs européens, le Paris Saint-Germain est dans le flou pour son mercato. D'autant plus que la question des joueurs en fin de contrat - avec une saison qui risque de se prolonger au delà de la fin juin - est déjà un gros casse-tête et risque de conditionner la suite des événements. Pour l'instant, une chose semble sûre : Layvin Kurzawa va quitter le club au terme de son contrat. L'ancien latéral gauche de l'AS Monaco ne manque cependant pas de prétendants, en Espagne et en Italie notamment, et a même été annoncé du côté du FC Barcelone. Pour le PSG, il va donc falloir trouver un remplaçant.

Et on dirait bien que Leonardo et ses équipes ont jeté leur dévolu sur Alex Telles. Depuis quelques jours déjà, la presse brésilienne affirme que c'est très bien parti pour que le joueur de 27 ans défende la tunique parisienne la saison prochaine. On parlait ainsi de négociations bien avancées entre le club de la capitale française et le FC Porto, avec un montant de transfert situé entre 20 et 25 millions d'euros pour le joueur dont le contrat expire en 2021.

Pini Zahavi est aux commandes

Ce mercredi, c'est le sérieux média Globoesporte qui y va de son nouveau lot d'informations. La vente du joueur est imminente selon le journal, qui confirme les négociations très avancées entre les deux formations. Mais surtout, Porto a déjà donné l'autorisation à ses homologues parisiens de négocier avec Pini Zahavi, l'agent qui n'est plus à présenter et qui gère les intérêts du joueur dans cette opération. On peut donc imaginer que les négociations autour du contrat qui attend le joueur au Parc des Princes ont déjà démarré.

Quant au prix de l'opération, il risquerait d'être un peu plus élevé que prévu. Le journal parle d'un total de 25 millions d'euros, qui pourrait s'élever jusqu'aux 30 millions d'euros avec différents bonus. Le média précise que Chelsea est aussi intéressé, mais c'est bien vers Paris qu'il devrait filer. Thomas Tuchel tient donc son premier renfort pour la saison 2020/2021. Le suivant pourrait bien être Nordi Mukiele (RB Leipzig), également annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces derniers jours, qui viendrait lui renforcer le côté droit de la défense parisienne avec le départ probable de Thomas Meunier...