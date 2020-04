PSG : le transfert d'Alex Telles serait quasiment bouclé selon la presse brésilienne

Pouvant compter sur un Juan Bernat fiable depuis son arrivée à l'été 2018, le Paris Saint-Germain doit cependant chercher un concurrent au latéral gauche espagnol. Arrivant en fin de contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa ne sera pas prolongé et quittera la capitale française où il évolue depuis cinq ans. Dès lors, la recherche d'un joueur capable de le remplacer est fondamentale en vue du prochain mercato estival. Voulant un second latéral gauche capable d'apporter une concurrence à Juan Bernat, le Paris Saint-Germain serait bien tenté par la piste menant à Alex Telles.

Auteur d'une très bonne saison avec le FC Porto (40 matches, 10 buts et 9 passes décisives) l'international brésilien semble atteindre la plénitude de ses capacités et un départ semble le bienvenu pour le joueur sous contrat avec les Dragons jusqu'en juin 2021. Selon le média brésilien Gauchazh, le Paris Saint-Germain est en bonne voie pour s'adjuger la venue du natif de Caxias do Sul. Le média brésilien est convaincu de l'avancée du dossier : « les négociations pour son transfert ont bien avancé ces derniers jours », au point de sous-entendre que « son arrivée devrait être conclue prochainement.»

Une petite bombe médiatique donc et un renfort qui coûterait au club parisien la somme de 20-25 M€. La rumeur menant à Alex Telles est loin d'être nouvelle puisque la presse portugaise l'évoquait déjà en janvier. Néanmoins, ces dernières informations confirment la tendance. Si le dossier se finalise, ce serait un très beau coup de force pour le Paris Saint-Germain puisque la concurrence est terrible. Depuis un an, l'Atlético de Madrid, Chelsea, le Real Madrid et le FC Barcelone ont tenté leur chance ou effectué des approches. Le Paris Saint-Germain avait d'ailleurs déjà approché le joueur en 2015 quand il évoluait à Galatasaray. Un rendez-vous manqué qui pourrait bien être juste retardé.