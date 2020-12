LdC (F) : l'OL se qualifie contre la Juventus

Une semaine après avoir glané un succès dans la douleur 3-2 contre la Juventus, l'Olympique Lyonnais recevait le club italien pour le compte des seizièmes de finale de la Ligue des Champions féminines. Les Fenottes ont finalement fait le travail en première période en ouvrant le score via l'Allemande Dzsenifer Marozsan (27e).

La suite après cette publicité

Longuement en tête dans la partie, l'Olympique Lyonnais a su tenir son avantage et s'impose finalement 3-0 avec les buts en fin de match de Melvine Malard (88e) et Janice Cayman (90e +1). Une nouvelle victoire synonyme de qualification pour le tour suivant. L'autre club français engagé, le Paris Saint-Germain jouera demain contre les Polonaises de Górnik Łęczna et se retrouve en ballottage favorable après son succès 2-0 du match aller.