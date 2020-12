LdC (F) : l'OL s'offre la Juventus dans la douleur

C'était un choc entre deux géants du football européen féminin qui se tenait ce mercredi. L'Olympique Lyonnais affrontait la Juventus lors du match aller des seizièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le moindre que l'on puisse dire c'est que les Fenottes ont eu des difficultés. Menées rapidement suite à une réalisation de Lina Hurtig (16e), les rhodaniennes ont égalisé sur penalty grâce à Wendie Renard (30e).

Cependant, rien n'a été simple, Kadeisha Buchanan a marqué contre son camp et a permis à l'équipe italienne de reprendre l'avantage (38e). En seconde période, Lyon a réagi avec la jeune Melvine Malard qui a égalisé (68e) puis avec un but de Saki Kumagai dans les derniers instants. L'Olympique Lyonnais s'impose 3-2 et obtient un léger avantage avant le match retour.