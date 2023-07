Arsenal : Folarin Balogun est serein quant à son avenir

Depuis son retour de prêt du Stade de Reims à Arsenal, l’avenir de Folarin Balogun agite de nombreuses discussions. Alors qu’il est ciblé par l’Inter Milan, qui est prêt à mettre une belle somme d’argent sur la table pour le recruter, le néo-international américain ne sait pas de quoi son avenir est fait.

Pourtant, face à ce futur incertain, le buteur de 22 ans n’est pas stressé comme il l’a confié à The Athletic : «Je suis évidemment parti et le but était de prouver que je pouvais jouer au football en équipe première. Je sens que j’ai été capable de le faire et de montrer aux gens que je peux jouer à ce niveau. Je pense qu’avec mon retour, ce n’est pas vraiment une situation où je pense que je peux avoir besoin d’essayer plus fort pour prouver quelque chose, je pense que c’est une décision qui ne m’appartient pas vraiment. Quoi qu’il arrive, je suis cool avec ça.» Entre Arsenal, l’Inter Milan ou une autre destination : tout est possible cet été pour Folarin Balogun.

