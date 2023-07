L’Inter va dégainer une première offre pour Folarin Balogun

La suite après cette publicité

Prêté par Arsenal à Reims toute la saison dernière, Folarin Balogun a montré de très belles choses avec le club champenois durant le précédent exercice. Le joueur de 22 ans a notamment trouvé le chemin des filets à 21 reprises tout en délivrant 3 passes décisives, le tout en 37 apparitions en Ligue 1. De retour à Londres, l’international américain (2 titularisations pour 1 réalisation) ne souhaite pas être à nouveau prêté comme il l’a confié dernièrement. «Ce que je peux dire, c’est que je ne reviendrai certainement pas en prêt» avait d’ailleurs déclaré le principal intéressé. Et l’attaquant a été entendu par sa direction puisque cette dernière lui aurait trouvé une porte de sortie.

Depuis l’abandon de la piste menant à Romelu Lukaku, l’Inter semble tenir la corde pour attirer Folarin Balogun dans ses filets. Les Nerazzurri sont désireux de recruter un nouvel attaquant lors de ce mercato estival et le profil de l’ancien Rémois correspond parfaitement à l’intérêt des dirigeants italiens. En effet, le club milanais est très intéressé par la signature de l’attaquant d’Arsenal. Selon The Athletic, des pourparlers ont même déjà eu lieu avec les représentants du joueur de 22 ans. Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’offre officielle de la part des dirigeants italiens, une enveloppe d’environ 40 millions d’euros devrait arriver du côté de Londres même si Arsenal demanderait un petit peu plus pour libérer son attaquant.

