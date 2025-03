LdC : Julian Alvarez sort enfin du silence après son tir au but polémique

Julian Alvarez va ruminer longtemps cette glissade au moment de frapper son tir au but en 8es de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Alors que sa tentative avait pris le chemin du but, elle a été refusée par l’arbitre pour avoir touché deux fois le ballon au moment de l’exécution. Sur le coup, les ralentis ont pu induire en erreur, avant que l’UEFA apporte des images plus claires sur le sujet. On voit effectivement le pied d’appui de l’Argentin se dérober, venir soulever la zone du ballon et le toucher une fois le tir enclenché. L’affaire a fait grand bruit en Espagne.

Jusque-là, le principal acteur de l’action s’était fait discret sur le sujet. Il a enfin pris la parole après la victoire de l’Argentine sur l’Uruguay la nuit dernière. «Je l’ai vu des milliers de fois, il y a des vidéos partout. La vérité, c’est que je ne le sens pas. S’il y a eu deux touches, le contact est minime et il est très difficile à percevoir» analyse l’attaquant encore agacé par la situation. «Je pense que la règle doit être un peu plus claire parce que je n’essaie pas de prendre l’avantage et, à l’inverse, un gardien de but quand il arrête un penalty est fautif quand il sort de sa ligne de but. Il ne s’agit pas d’en tirer profit. C’est une honte ce qui s’est passé.» La pilule n’est pas encore avalée.