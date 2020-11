PSG : plusieurs forfaits face à Monaco, Neymar et Kean incertains

En attendant la conférence de presse de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a fait parvenir le point médical concernant plusieurs joueurs. Pablo Sarabia et Kays Ruiz sont ainsi disponibles pour le match de vendredi contre Monaco.

La suite après cette publicité

En revanche, même s’ils ont repris l’entraînement, Marco Verratti et Mauro Icardi ne seront pas du voyage. Tout comme Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Une décision doit également être prise pour Neymar et Moise Kean.

Point médical et groupe :

Disponibles pour Monaco :

Pablo Sarabia a repris l’entraînement normal cette semaine avec le groupe.

Kays Ruiz, qui était ménagé pour une gène musculaire, sera de retour à l’entraînement aujourd’hui avec l’équipe.

Indisponibles pour Monaco :